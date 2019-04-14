Выбрана новая «Мисс Россия»

Обладательницей титула «Мисс Россия-2019» стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Победитель конкурса, который проводится при поддержке Министерства культуры России, получает право представлять страну на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Девушка получила корону из рук прошлогодней «Мисс Россия» Юлии Полячихиной. Помимо украшения из белого золота и драгоценных камней, Санько вручили три миллиона рублей.

Жюри выбрало победительницу по итогам конкурсов, среди которых были конкурс талантов, игра «Что? Где? Когда?», а также дефиле в купальниках и вечерних платьях.

На сайте конкурса отмечается, что Алина Санько увлекается живописью и поэзией. Своей мечтой она назвала организацию и проведение поэтических вечеров.

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