Определена победительница «Мисс Вселенная»

Конкурс красоты «Мисс Вселенная 2018» выиграла представительница Филиппин, 24-летняя Катриона Грэй. Она стала четвертой участницей от этой страны, завоевавшей титул «Мисс Вселенная». Запись трансляции доступна на сайте мероприятия.

Второе место заняла «Мисс Венесуэла» Стефани Гутьеррес. Кандидатка от России Юлия Полячихина не вышла в финал конкурса «Мисс Вселенная» в группе стран Европы. Конкурс красоты проходил в выставочном зале Impact Arena в Бангкоке, Таиланд.

Материалы по теме Африканский феминизм Чем живет самая красивая девушка во Вселенной

Катриона Грэй известна на родине как телеведущая, певица, театральная актриса и модель. Отец девушки родом из Австралии, ее мать — филиппинка.

Ранее сообщалось, что участница конкурса «Мисс Вселенная» от США Сара Саммер высмеяла других кандидаток за незнание английского. В частности, она раскритиковала представительниц Камбоджи и Вьетнама. Интернет-пользователи обвинили Саммер в ксенофобии и предложили запретить ей участвовать в мероприятии.

В 2017 году «Мисс Вселенной» объявили представительницу Южноафриканской Республики (ЮАР), 22-летнюю Деми-Ли Нель-Питерс. Девушка стала второй победительницей из Южной Африки за всю историю конкурса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!