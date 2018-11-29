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Первая кандидатка-трансгендер на звание «Мисс Вселенная» задумалась о материнстве

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Обладательница титула «Мисс Испания-2018» Анхела Понсе объявила о желании стать матерью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Модель-трансгендер из города Севилья объяснила, что воспринимает материнство куда шире, чем «просто наличие яичников». «В детских домах толпы детей, которые ждут усыновления, и я могу стать матерью, как и любая другая женщина», — заявила родившаяся мужчиной 27-летняя Понсе.

Также она рассказала журналистам, что считает себя представительницей прав всех трансгендеров. «Я демонстрирую, что женщины-трансгендеры могут стать кем угодно: учителем, матерью, врачом, политиком и даже "Мисс Вселенная"», — объяснила она.

Понсе объявила себя девочкой еще в три года. В 16 лет она начала гормональную терапию, а в 24 года сделала феминизирующую вагинопластику — трансформацию мужских гениталий в женские.

Анхела Понсе станет первым трансгендером, участвующим в конкурсе «Мисс Вселенная». Финал состязания красавиц состоится 17 декабря в Бангкоке, Таиланд.

Руководство конкурса «Мисс Вселенная» разрешило участвовать в конкурсе трансгендерам шесть лет назад. В мае 2012 года канадка Дженна Талакова участвовала в отборочных соревнованиях на национальном уровне, но не смогла пройти в финал.

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