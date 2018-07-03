Трансгендер впервые поборется за титул «Мисс Вселенная»

Испанка Анхела Понсе станет первым трансгендером, которая принявшим участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Об этом сообщает Newsweek.

Llevar el nombre y los colores de España ante el Universo es mi gran sueño. Mi objetivo: ser portavoz de un mensaje de inclusión, respeto y diversidad no solo para la comunidad LGBTQ+ sino para el mundo entero. . . #soybemiss #somosmasdeloqueves #missuniversespain2018 @orgbemiss Фото опубликовано @angelaponceofficial

26-летняя Понсе в минувшие выходные завоевала титул «Мисс Испания-2018», опередив 22 соперницы, что дает ей право представлять страну на мировом конкурсе на Филиппинах в декабре. В Instagram она написала, что считает своей задачей стать «голосом инклюзии, уважения и разнообразия не только для сообщества LGBTQ +, но и для всего мира».

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Конкурсантам-трансгендерам разрешили участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная» шесть лет назад. В середине апреля 2012 года оргкомитет конкурса внес в устав поправку, разрешающую бывшим мужчинам бороться за победу вместе с обычными женщинами. Первым участником стала Дженна Талакова. В мае 2012 года она выступила в отборочном турнире за право представлять Канаду на конкурсе «Мисс Вселенная», но в финал не попала. Для этого нужно было остаться в первой пятерке, а Дженна финишировала в топе-12.

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