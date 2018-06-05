Учитель запутался в именах ученика-трансгендера и лишился работы

В американском штате Индиана учитель музыки лишился работы, так как отказался называть ученика-трансгендера именем, которое он сам себе придумал. Вместо этого он называл школьника так, как было указано в официальных документах. Об этом сообщает New York Post.

Джон Клудж заявил, что власти округа нарушили закон и уволили его из-за религиозных убеждений. «Я считаю, что обязан предостерегать учеников о том, что считаю опасным для их жизни, — сказал он. — Я согласен учить детей разных конфессий, но говорить с ними определенным образом из-за того, что они трансгендеры — это опасная вещь».

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Какой именно конфессии придерживается сам педагог, не уточняется.

В окружном правительстве никак не прокомментировали вопрос половой принадлежности ребенка, однако подтвердили, что Клудж уволен из школы. Сам учитель заявил, что покинул место работы временно и собирается продолжить преподавать в следующем учебном году.

Активисты, выступающие за права ЛГБТ-сообщества, сообщили, что обращение к трансгендерам по тому имени, которое они сами для себя выбрали — вопрос уважения, а не политических или религиозных предпочтений. В то же время представители консервативной организации Институт семьи штата Индиана, которые выступают за запрет абортов и однополых браков, направили властям письмо/, в котором поддержали Клуджа.

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