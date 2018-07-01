В «Би-би-си» похвастались сотнями трансгендеров и захотели больше лесбиянок

В британской телерадиовещательной корпорации «Би-би-си» работает более 400 сотрудников-трансгендеров. Об этом стало известно в ходе анонимного внутреннего опроса, пишет Daily Mail.

Как рассказал директор организации по разнообразию Тунде Огунгбесан (Tunde Ogungbesan), из 21 239 сотрудников почти четверть отказалась раскрывать свою ориентацию. При этом 11 процентов работников оказались лесбиянками, геями, бисексуалами или трансгендерами.

В то же время трансгендеров в корпорации 417, то есть более одного на 50 сотрудников. Таким образом их доля примерно в четыре раза больше, чем в среднем среди населения.

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Огунгбесан отметил, что несмотря на это, считает «Би-би-си» недостаточно разнообразной, поскольку лесбиянок нужно больше. По опросу их доля оказалась всего 1,3 процента, в то время как гомосексуалистов было 4,8 процента.

По официальным данным за 2016 год, из всего населения Великобритании всего 2 процента заявляют, что они лесбиянки, геи или бисексуалы.

В конце июня сообщалось, что в британском парламенте работают над законом о запрете гомофобных скандирований во время спортивных матчей.

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