Дочь звезды «Секса в большом городе» стала сыном

Актриса Синтия Никсон, наиболее известная по сериалу «Секс в большом городе», поздравила своего 21-летнего сына Сэмюэла, который родился Самантой, с окончанием колледжа. Фотографию она опубликовала у себя в Instagram.

«Я так горжусь своим сыном Сэмюэлом Джозефом Мозесом, который окончил колледж в этом месяце. Я приветствую его и всех, кто отмечает сегодня #TransDayofAction», — написала Никсон.

Саманта Мозес родилась в ноябре 1996 года. Ее отец — бывший возлюбленный Синтии Дэнни Мозес. У бывшей пары есть также сын Чарльз, который родился в декабре 2002 года. В 2003 году Никсон и Мозес расстались.

Trans Day of Action проводится в Нью-Йорке с 2005 года. Его цель — привлечь внимание к дискриминации трансгендеров.

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