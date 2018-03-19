Звезда «Секса в большом городе» пойдет в губернаторы

Актриса Синтия Никсон, наиболее известная по сериалу «Секс в большом городе», выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк. Об этом в понедельник, 19 марта, она заявила в своем Twitter.

Никсон также опубликовала предвыборный видеоролик. В нем она рассказывает, почему решилась на такой шаг. По словам актрисы, Нью-Йорк — ее дом, и она его любит. «Я никогда не жила в другом месте. Я росла здесь с матерью в однокомнатной квартире на пятом этаже. Нью-Йорк — место, где я выросла и где сама ращу своих детей», — пояснила она.

Актриса, которая является активным сторонником Демократической партии США, отмечает, что намерена бороться с неравенством в штате и незаконными арестами, обещает сделать медицину более доступной и отремонтировать метро.

Выборы пройдут осенью 2018 года.

В сериале и двух полнометражных фильмах «Секс в большом городе» Никсон сыграла одну из четырех главных героинь — Миранду Хоббс.

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