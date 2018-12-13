Кандидатку на «Мисс Вселенная» из США распекли за насмешки над конкурентками

Участница конкурса «Мисс Вселенная» от США высмеяла других кандидаток за незнание английского. Как сообщает информационный портал ABS-CBN, за это модель подверглась критике в социальных сетях.

На видео, появившемся в Instagram-аккаунте обладательницы титула «Мисс Колумбия» Валерии Моралес (Valeria Morales), представительница США Сара Роуз Саммер (Sarah Rose Summer) заявила: «А вот и "Мисс Камбоджа", и она не говорит по-английски, а ни один человек тут не говорит на ее языке. Представляете? Ей должно быть так одиноко и неловко. Бедная Камбоджа».

На ролике видно, что словам американки кивают участницы от Колумбии и Австралии. Позже видео пропало с аккаунта, однако появилось на странице @diet_prada, посвященной разоблачению плагиата в мире высокой моды и промахам моделей.

Фото опубликовано @diet_prada

«Сара Саммер, надеемся, докажет, что невежество не то качество, которым должна обладать "Мисс Вселенная". Именно так выглядит ксенофобия. Даже если она пытается выразить сочувствие, ее нетолерантная интонация говорит об обратном», — написали автора поста. Также они подчеркнули, что в Таиланде и ближайших странах английский не является основным языком.

На видео, которым поделился аккаунт @grandslambeautyalliance, то же трио девушек высмеивает за незнание английского «Мисс Вьетнам». «Она такая милая и делает вид, что хорошо знает английский. Ты задаешь ей вопрос, говоришь что-то сам, а она молчит, улыбается и кивает. Такая прелесть», — смеется Саммер и изображает вьетнамку.

Фото опубликовано @grandslambeautyalliance

Пользователи встретили поведение Саммер и ее подруг в штыки. «Этих девочек должны выгнать с конкурса. Какой ужасный у них характер! А участницы от Вьетнама и Камбоджи красивы как снаружи, так и изнутри», — написал пользователь __may9x3. «Знание английского — это не доказательство ума и уж, тем более, красоты», — добавил комментатор под ником suokoulou.

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