Кандидатка на «Мисс Вселенную» от Исландии оказалась уроженкой России

Победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная — Исландия 2018» Катрин Лея Еленудоттир (Katrín Lea Elenudóttir), которая представляет Исландию в финале конкурса «Мисс Вселенная», родилась в России. Об этом сообщает «Тайга.Инфо».

До девяти лет Катрин, которую тогда звали Екатерина Скоробогатова, жила в Омске. В 2005 году ее мать познакомилась с исландцем во время отпуска в Испании. Вскоре женщина уехала к нему на родину, а через два года к ней перебралась и дочь. Они получили исландское гражданство, но часто навещают родственников в России.

Фото опубликовано @katrin.lea

Катрин получает среднее образование в языковом отделении Рейкьявикского колледжа. Она свободно владеет исландским, русским и английским языками и осваивает французский, датский и латинский языки. После колледжа девушка намерена изучать юриспруденцию и стать специалистом по иммиграционному праву.

Помимо учебы Катрин занимается общественной работой: ухаживает за обитателями дома престарелых и помогает детям иммигрантов адаптироваться к жизни в Исландии. «Я сама иммигрантка и по собственному опыту знакома с трудностями, которые испытываешь, когда переезжаешь в другую страну и привыкаешь к новому языку и культуре», — объясняла она в ноябре сайту Lady Code.

Фото опубликовано @katrin.lea

Финал конкурса «Мисс Вселенная» в этом году пройдет 16 и 17 декабря в таиландском городе Бангкок. Победительницу коронует Деми-Ли Нель-Питерс из Южноафриканской Республики, которая стала королевой красоты в прошлом году.

Россию на конкурсе представит Юлия Полячихина из Чебоксар, выигравшая конкурс «Мисс Россия-2018». Она профессионально занимается фитнес-аэробикой и учится на журналиста.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!