Национальный костюм претендентки на «Мисс Вселенную» поразил поклонников

Участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» от Японии Юуми Като представила национальный костюм. На странице в Instagram она выложила свой снимок в образе Сейлор Мун — главной героини одноименного аниме о девочках-волшебницах.

Като, работающая моделью и актрисой, говорит на четырех языках: японском, китайском, английском и малайском. 22-летняя японка считает, что костюм воплощает «новую японскую культуру». Она планирует выйти на подиум в костюме ниндзя и после дефиле скинуть накидку, чтобы предстать в наряде Сейлор Мун. Девушка признается, что не может дождаться финальной части конкурса.

В комментариях к посту, в котором Като предстала в подготовленном образе, многочисленные поклонники похвалили девушку и признали, что она выглядит очень органично.

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Финал конкурса «Мисс Вселенная» в этом году пройдет 17 декабря в Бангкоке, Таиланд. Победительница получит корону из рук текущей обладательницы титула — Деми-Ли Нель-Питерс из Южноафриканской Республики.

Россию на конкурсе представит Юлия Полячихина из Чебоксар, выигравшая конкурс «Мисс Россия-2018». Она профессионально занимается фитнес-аэробикой и учится на журналиста.

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