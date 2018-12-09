Пропавшая кандидатка на «Мисс Вселенную» нашлась

Участница конкурса «Мисс Вселенная — 2018» от Сьерра-Леоне Эстер Бангура все-таки прибыла в Таиланд. Сообщение об этом появилось в ее официальном аккаунте в Instagram.

«Привет всем поклонникам "Мисс Сьерра-Леоне", спасибо вам за поддержку и беспокойство. С ней все хорошо, она, наконец, в Таиланде, но как болельщица, а не участница самого престижного конкурса красоты», — говорится в посте. Вероятно, это связано с тем, что девушка пропустила регистрацию на конкурс.

Фото опубликовано @missuniversesierraleone

Ранее 9 декабря сообщалось, что Бангура отправилась на смотр красавиц в Бангкоке на корабле, а не на самолете, как все остальные участницы, но так и не добралась. Несколько дней от девушки не было никаких известий.

Финал соревнования состоится в таиландской столице Бангкоке 17 декабря. Россию представит Юлия Полячихина, победительница конкурса «Мисс Россия».

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