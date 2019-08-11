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Выбрана новая «Миссис Россия»

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Победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика. Об этом сообщает ТАСС.

В номинации «Миссис Россия Globe» победила Ксения Кривко из Кемерово. Титул «Mrs Russia Globe Classic» получила участница Лариса Китова из Нижнего Новгорода — она будет представлять страну на конкурсе в Лос-Анджелесе.

Финал конкурса состоялся в субботу, 10 августа, в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой. За звание самой красивой замужней женщины России боролись 27 финалисток. Темой конкурса в 2019 году был заявлен космос.

«В этом году состав участниц просто поражает своим разнообразием профессий и хобби. Конкурсантки имеют по несколько высших образований, состоят в различных благотворительных и общественных организациях и при этом сохраняют себя в отличной форме», — рассказала вице-президент конкурса Екатерина Камиллери.

В состав жюри вошли модельер Вячеслав Зайцев, «Миссис Россия 2010» Алиса Крылова, певица Катя Лель, российский артист балета Гедиминас Таранда и другие.

В апреле обладательницей титула «Мисс Россия-2019» стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области. Она получила право представлять страну на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

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