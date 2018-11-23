Выбрана самая красивая студентка России

В Казани объявили победительницу конкурса «Краса студенчества России». Ею стала жительница Пензенской области Алина Зарейник, сообщает газета «Республика Татарстан».

В качестве приза россиянка получила 100 тысяч рублей, корону, украшенную драгоценностями, и право участвовать во всероссийской «Студенческой весне».

В профиле Зарейник во «ВКонтакте» значится, что она мастер спорта России по художественной гимнастике, победительница конкурсов «Мисс ПГУ 2014» и «Мисс Студенчество Пензенской области 2015», а также обладает титулом «Первая вице-мисс Студенчество России 2015» и учится в медицинском институте.

22.11.2018 Я стала обладательницей титула «Краса студенчества России». Спасибо всем за поддержку, поздравления и тёплые слова 🥰 К сожалению , я ещё не успела прочитать все поздравления , но обязательно скоро это сделаю . А сейчас, в этот солнечный день , я наслаждаюсь проделанной работой и привыкаю к новому титулу 👑 Фото опубликовано @_zareinik_

В финале конкурса участвовали 12 девушек: они демонстрировали свои хореографические, вокальные, артистические способности, а также показали себя в интеллектуальном соревновании.

Как сообщает «Татар-Информ», для участия в конкурсе претендентки на титул должны были выиграть внутривузовский этап соревнований, иметь уровень успеваемости не ниже «хорошо», а также ответить на вопросы по истории России в онлайн-интервью.

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