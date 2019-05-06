Самую красивую замужнюю женщину России нашли в Йошкар-Оле

На конкурсе красоты «Миссис и леди Хрустальная корона мира — Россия — Европа — Вселенная 2019», который проходил в Москве 1–5 мая, выбрали самую красивую женщину в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Победу одержала 32-летняя жительница Йошкар-Олы Ольга Попова. Она стала обладательницей титула «Миссис Хрустальная корона России — 2019» и будет представлять Россию на следующем этапе конкурса, который пройдет в Европе.

У Ольги Поповой двое детей. Она занимается бизнесом и руководит крупным магазином одежды. Директор школы красоты «Мисс Марий Э»» Владимир Паршин утверждает, что женщина несколько лет не решалась на участие в конкурсе. «Я давно предлагал ей и самой стать моделью, но Ольга долго не решалась, поскольку была не уверена в себе, — говорит он. — И только в августе прошлого года дала согласие на участие в конкурсе. Мы много занимались ее подготовкой — пластикой, хореографией, дефиле, придумывали национальный танец и национальный костюм».

В 2018 году обладательницей титула «Миссис Хрустальная корона России» стала Елена Ермакова из Сургута. Она поехала на международный этап конкурса, который проходил на Филиппинах, и вошла в топ-25 победительниц.

В 2018 году сообщалось, что обладательницей титула «Миссис Россия 2018» стала жительница Твери Анна Телегина. Первой вице-миссис конкурса стала Ксения Андреева из Санкт-Петербурга, второй — Евгения Бурло из Геленджика.

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