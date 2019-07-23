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Королеву красоты лишили титула и выгнали из «Мисс мира» за оскорбительные посты

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Кэти Чжу

Победительницу конкурса красоты «Мисс Мичиган» Кэти Чжу (Kathy Zhu) лишили титула и отстранили от участия в конкурсе «Мисс Мира Америка» за посты в Twitter. Об этом сообщает издание Detroit Free Press.

В электронном письме от руководителей конкурсов «Мисс Мира Америка» и «Мисс Мичиган» ее публикации в соцсетях названы «оскорбительными, бесчувственными и неуместными». Они не уточнили, о каких именно публикациях идет речь.

Чжу считает, что стала жертвой дискриминации из-за своих консервативных взглядов. По ее мнению, недовольство организаторов конкурсов красоты вызвали два поста в Twitter, опубликованные в 2017 и 2018 годах.

В одном из них она рассказывает о палатке «Примерь хиджаб» в кампусе Мичиганского университета и комментирует: «Хотите сказать, что хиджаб теперь просто модная вещь и не имеет отношения к религии? Или просто пытаетесь приучить женщин к угнетению исламом?»

В другом Чжу писала: «Известно ли вам, что большинство чернокожих гибнет по вине других черных? Сначала разберитесь со своими проблемами, а потом вините других». Оба поста уже удалены.

В апреле сообщалось, что победительница конкурса красоты «Мисс Боливия» лишилась своего титула из-за беременности. 22-летняя Джойс Прадо (Joyce Prado) представляла страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в декабре 2018 года, но не смогла пройти и в полуфинал.

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