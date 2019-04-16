Королева красоты лишилась титула из-за любви

Победительница прошлогоднего конкурса красоты «Мисс Боливия» лишилась своего титула из-за беременности. Об этом сообщает издание Daily Mail.

22-летняя Джойс Прадо (Joyce Prado) представляла страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в декабре 2018 года, но не смогла пройти и в полуфинал.

Теперь Прадо заявила, что уже два месяца ждет ребенка от своего возлюбленного — парагвайской модели Родриго Гименеса (Rodrigo Giménez). Вскоре пара планирует сыграть свадьбу. «Да, у нас будет ребенок, нас поддерживают семьи, мы счастливы, я люблю Родриго, а эта новость сделала нас только ближе», — рассказала боливийка.

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После этого организаторы конкурса заявили, что Прадо нарушила условия контракта и лишили ее короны победительницы. Тем не менее они отметили, что продолжат поддерживать с моделью «сердечные отношения».

Сама Прадо никак не прокомментировала новость о потере титула.

В конце марта сообщалось о том, что впервые в истории конкурса красоты «Мисс Москва» победительницу лишили титула и короны. Организаторы утверждали, что Алеся Семеренко не появилась ни на одном из запланированных благотворительных мероприятий и сломала корону, сама же красавица обвинила их в клевете.

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