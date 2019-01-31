Бывшую королеву красоты избил муж

Бывшая обладательница титула «Мисс Танзания» попала в больницу после того, как ее избил муж. Об этом сообщает информационный портал Ghana Web.

Жаклин Чува (Jackline Chuwa), получившая титул главной красавицы африканской страны в 2008 году, вышла замуж два месяца назад.

В середине января ее супруг, Леонис Нгаса (Leonis Ngasa) услышал от соседа, что тот видел Чуву с другим мужчиной неподалеку. Разгневанный супруг побежал по указанному адресу и поймал супругу с поличным. Нгаса принялся бить женщину, ее любовник сразу же убежал.

Когда мужчина успокоился, он отвез жену в больницу. Туда же прибыла полиция и арестовала Нгасу.

Осенью 2018 года в Ираке застрелили победительницу конкурса красоты «Мисс Багдад» и Instagram-блогера почти с тремя миллионами подписчиков Тару Фарес. После этого бывшая обладательница титула «Мисс Ирак» Шима Кассем начала получать угрозы от неизвестных.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!