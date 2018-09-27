Победительницу конкурса красоты застрелили в Ираке

Модель и блогера Тару Фарес, выигравшую конкурс красоты «Мисс Багдад», застрелили в иракской столице неизвестные. 22-летнюю девушку доставили в больницу с тремя пулевыми ранениями, врачи не смогли ее спасти, сообщает в четверг, 27 сентября, Kurdistan24.

Полиция начала расследование случившегося. По данным источников Globo, перед убийством Фарес взяли в заложники.

В Instagram модели, на который подписаны более 2,6 миллиона человек появилась посмертная публикация с черно-белой фотографией. «Мы просим Аллаха простить ее и предоставить ей свою великую милость», — сказано в записи под снимком.

Фарес выиграла багдадский конкурс красоты в 2015 году.

Как отмечает Kurdistan24, ранее в Ираке при загадочных обстоятельствах погибли владелец салона красоты и фешн-эксперт. Власти обеспокоились по поводу некоторых агрессивных групп, угрожающих людям из индустрии красоты.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!