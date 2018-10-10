Убийство победительницы конкурса красоты в Ираке попало на видео

В сети появился видеоролик, в котором запечатлен момент убийства иракской модели Тары Фарес, победительницы конкурса красоты «Мисс Багдад — 2014». Запись с уличных камер наблюдения опубликована на YouTube.

На кадрах видно, как мужчина выстрелил в Фарес, находящуюся за рулем автомобиля, после чего сел на мотоцикл к своему сообщнику и уехал. Машина девушки покатилась по дороге, пока не натолкнулась на другую.

Как отмечает The Sun, 22-летнюю модель, по предварительным данным, убил исламист. За день до смерти 27 сентября ее признали одной из самых популярных звезд в соцсетях Ирака. На ее аккаунт в Instagram подписаны более 2,8 миллиона человек, на YouTube-канал — более 140 тысяч. Фарес критиковали за западный образ жизни и распространение западных ценностей. Поклонники девушки заявили, что ее убийство — кричащий признак дискриминации и бесправия женщин в Ираке.

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