Бывшую «Мисс Ирак» пригрозили убить вслед за «Мисс Багдад»

Бывшая обладательница титула «Мисс Ирак» Шима Кассем (Shimaa Qassem) рассказала об угрозах неизвестных. Как сообщает информационный портал BBC News, сообщения пришли ей вскоре после смерти модели Тары Фарес.

В воскресенье, 30 сентября, Кассем записала видео, в котором в слезах поделилась, что ей пришло сообщение со словами: «Ты следующая» — после новостей об убийстве ее коллеги. Она заявила, что добившихся успеха соотечественниц «начали вырезать, как цыплят», и назвала Фарес мученицей.

Основательница группы «аль-Амаль» по борьбе за права женщин Хана Эдвар (Hanaa Edwar) отметила, что происходящее представляет угрозу не только работающим в индустрии красоты иракцам, но и всему обществу: «Нападения на публичных женщин — это попытка заставить их сидеть дома и не высовываться».

В четверг, 27 сентября, победительницу конкурса красоты «Мисс Багдад» и Instagram-блогера с почти тремя миллионами подписчиков Тару Фарес застрелили в столице. По одной из версий, ее убийство связано с тем, что она выкладывала откровенные по меркам мусульманской страны снимки в облегающей одежде и с голыми ногами.

Ранее также сообщалось о смерти при загадочных обстоятельствах феминистки-активистки, владельца салона красоты и фешн-эксперта. Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади предположил, что между преступлениями может быть связь, и велел провести тщательное расследование.

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