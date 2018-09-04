Появились подробности гибели модели на яхте миллиардера

Семью австралийского блогера и модели Шинейд Макнамары (Sinead McNamara) не пустили в морг, где проводилось вскрытие ее тела. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Патологоанатом, проводивший процедуру вскрытия, заявил журналистам, что тело девушки, погибшей на яхте, столь обезображено, что родным не следует видеть ее «в таком ужасном состоянии».

По предварительным данным, Макнамара погибла от удушья, запутавшись в корабельных канатах. Однако для точного определения причин смерти необходимо провести исследования, которые займут несколько месяцев. Планируется, что тело модели будет отправлено домой в течение пяти дней после кончины.

Модель и Instagram-блогер была членом экипажа яхты с мая этого года. Коллега нашел ее 31 августа около двух часов ночи в задней части судна. По его словам, когда это произошло, рабочая смена девушки уже была окончена. Корабельный врач пытался оказать ей первую помощь. Со слов капитана, сначала им показалось, что девушка возвращается к жизни, однако позднее ее состояние ухудшилось.

20-летняя Макнамара была найдена на яхте мексиканского миллиардера Альберто Байлерса (Alberto Bailleres) в критическом состоянии. Инцидент произошел во время стоянки на одном из греческих островов. Девушка скончалась по дороге в больницу.

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