Фитнес-блогера из Франции убило сифоном со взбитыми сливками

Фитнес-блогер и путешественница из Франции Ребекка Бюргер (Rebecca Burger) погибла в результате взрыва сифона для взбивания сливок. Об этом сообщает BBC News.
Члены семьи девушки в публикации о ее кончине в Facebook-сообществе назвали произошедшее «домашним инцидентом».
В ее Instagram также была опубликована фотография сифона с просьбой не использовать подобные приспособления, поскольку в продаже имеется множество бракованных экземпляров. «Эта вещь взорвалась и ударила Ребекку в грудь, из-за чего и наступила смерть», — говорится в публикации.
Voici un exemple de siphon à chantilly qui a explosé et percuté le thorax de Rebecca, entraînant son décès. Précision : le siphon qui a engendré sa mort quant à lui été mis sous scellé. N'utilisez pas ce genre d'ustensile chez vous ! Plusieurs dizaines de milliers d'appareils défectueux sont encore en circulation.
По данным французских СМИ, Бюргер скончалась от остановки сердца, несмотря на усилия сотрудников скорой помощи.
Девушка была одним из самых известных фитнес-блогеров во Франции: на ее аккаунт в Intagram были подписаны более 150 тысяч человек, на Facebook — более 55 тысяч.
Во Франции известно о нескольких случаях взрыва сифонов для взбивания сливок. По данным местного журнала для потребителей 60 Millions, у пострадавших фиксировали повреждения разной степени: от сломанных зубов до множественных переломов. Одна из жертв рассказала, что в результате инцидента получила переломы шести ребер.
Несколько несчастных случаев побудили государственную организацию по защите прав потребителей выпустить предупреждение, согласно которому ни один сифон не является полностью безопасным.