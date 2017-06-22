Фитнес-блогера из Франции убило сифоном со взбитыми сливками

Фитнес-блогер и путешественница из Франции Ребекка Бюргер (Rebecca Burger) погибла в результате взрыва сифона для взбивания сливок. Об этом сообщает BBC News.

Члены семьи девушки в публикации о ее кончине в Facebook-сообществе назвали произошедшее «домашним инцидентом».

В ее Instagram также была опубликована фотография сифона с просьбой не использовать подобные приспособления, поскольку в продаже имеется множество бракованных экземпляров. «Эта вещь взорвалась и ударила Ребекку в грудь, из-за чего и наступила смерть», — говорится в публикации.

Voici un exemple de siphon à chantilly qui a explosé et percuté le thorax de Rebecca, entraînant son décès. Précision : le siphon qui a engendré sa mort quant à lui été mis sous scellé. N'utilisez pas ce genre d'ustensile chez vous ! Plusieurs dizaines de milliers d'appareils défectueux sont encore en circulation. A post shared by Rebecca Burger (@rebeccablikes) on Jun 20, 2017 at 12:08pm PDT

По данным французских СМИ, Бюргер скончалась от остановки сердца, несмотря на усилия сотрудников скорой помощи.

Девушка была одним из самых известных фитнес-блогеров во Франции: на ее аккаунт в Intagram были подписаны более 150 тысяч человек, на Facebook — более 55 тысяч.

Материалы по теме Какая нелепая смерть Самые яркие кандидаты на премию Дарвина

Во Франции известно о нескольких случаях взрыва сифонов для взбивания сливок. По данным местного журнала для потребителей 60 Millions, у пострадавших фиксировали повреждения разной степени: от сломанных зубов до множественных переломов. Одна из жертв рассказала, что в результате инцидента получила переломы шести ребер.

Несколько несчастных случаев побудили государственную организацию по защите прав потребителей выпустить предупреждение, согласно которому ни один сифон не является полностью безопасным.