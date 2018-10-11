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Американскую модель застрелили за рулем

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В штате Джорджия в США 28-летнюю модель Келси Квейл застрелили за рулем автомобиля, в результате чего произошла массовая авария. Об этом сообщает телеканал Fox 5 Atlanta.

Квейл выехала на работу около 7 часов утра в понедельник, 8 октября, и потеряла управление автомобилем после того, как ей выстрелили в шею. Ее машина свернула на встречную полосу и врезалась еще в три автомобиля. Врачи обнаружили, что в девушку стреляли, только после того как доставили пострадавших после аварии в больницу.

По версии полиции, Квейл не поладила с другим водителем на дороге. Сотрудники ведомства не исключают и возможность того, что она случайно попала под стрельбу. Местные правоохранительные органы просят содействия у всех, кто что-то знает об этом загадочном случае.

Квейл переехала в штат Джорджия из Калифорнии вместе со своим бойфрендом несколько месяцев назад, чтобы продолжить карьеру модели. Она устроилась на работу в кабинет стоматолога, куда и направлялась утром понедельника. Девушка получила необратимые повреждения мозга в результате выстрела, ее семья собралась в местной больнице и готовится отключить ее от аппарата жизнеобеспечения.

«Я просто хочу знать, кто это сделал. Это безумие, она такого не заслужила. Она была самым лучшим человеком, она была моделью, но никогда не позволяла забивать себе этим голову. Она любила всех, а все любили ее», — сказала сестра Квейл в интервью телеканалу.

На платформе Go Funde Me открыли сбор средств для семьи Квейл. Изначально для родных погибшей модели хотели собрать пять тысяч долларов, однако пользователи пожертвовали больше 15 тысяч. Деньги пойдут на оплату перелета родственников Квейл из Калифорнии в Джорджию и организацию похорон девушки.

В конце сентября в Ираке неизвестные застрелили модель и блогера Тару Фарес, выигравшую конкурс красоты «Мисс Багдад». Во время убийства она также находилась за рулем автомобиля. 22-летнюю девушку доставили в больницу с тремя пулевыми ранениями, врачи не смогли ее спасти.

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