Бывшую модель Playboy с русскими корнями нашли убитой у себя дома

Бывшую модель Playboy Кристину Карлин-Крафт (Christina Carlin-Kraft) обнаружили задушенной у себя дома. Об этом сообщило издание New York Post.

Инцидент произошел в среду 22 августа в городе Филадельфия, штат Пенсильвания. Полицейские приехали по вызову неизвестного и обнаружили тело 36-летней модели в ее квартире. Известно, что в субботу, 18 августа, она обращалась в полицию с жалобой на ограбление, однако пока непонятно, связаны ли два преступления между собой.

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Производивший вскрытие коронер назвал причиной смерти удушение петлей. Полицейские утверждают, что это первое преступление в районе за много лет и уверяют горожан, что им нечего опасаться.

В марте 2016 года Карлин-Крафт крупно поскандалила с владельцем местного ресторана из-за счета. Ей предъявили обвинение в неподобающем поведении, покушении на нападение и оскорблениях. Однако спустя полгода обвинения сняли из-за хорошего поведения модели.

На сайте модельного агентства Modelmayhem Карлин-Крафт описывала себя как «зеленоглазую шатенку с оливковой кожей русско-немецкого происхождения и шведскими корнями». Она искала фотографов, специализирующихся на «гламуре и высокой моде», и писала, что любит съемки в купальниках и нижнем белье.

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