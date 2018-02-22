Муж модели Playboy убил ее и покончил с собой

Житель Кишинева Алексей Митаки убил свою жену, модель журнала Playboy Анастасию Чекати, после чего покончил с собой. Об этом сообщает издание publika.md в четверг, 22 февраля.

По данным издания, 18 февраля сотрудники правоохранительных органов обнаружили под окнами многоэтажного дома тело мужчины. В квартире было найдено тело женщины с резаной раной шеи. Позднее стало известно, что мужчина совершил убийство и покончил с собой. Мотивы его поступков неизвестны.

Также сообщается, что в квартире пары находилась трехнедельная девочка. Она не пострадала, ее передали органам опеки.

Погибшую в четверг похоронили на кладбище Святого Лазаря в Кишиневе.

Анастасия Чекати в разное время появлялась на обложках журналов GQ, Playboy и Maxim. Она также вела популярный аккаунт в Instagram, в котором делилась фотографиями со съемок и роликами с собственными песнями.

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