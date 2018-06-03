Киргизская «Миссис мира» погибла у стены кладбища

В Иссык-Кульской области Киргизии в результате ДТП погибла модель Сания Шакирова, сообщает Sputnik со ссылкой на Управление внутренних дел региона.

В пресс-службе ведомства заявили, что авария произошла вечером 2 июня. Шакирова и еще один пассажир ехали в такси, водитель которого не справился с управлением, из-за чего машина врезалась в стену, ограждающую кладбище в селе Чок-Тал. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы, другой пассажир и водитель госпитализированы.

Шакировой было 30 лет. У нее остались трое несовершеннолетних детей.

Киргизская модель участвовала в конкурсе «Миссис мира Вьетнам 2018», который проводился с конца марта по начало апреля во Вьетнаме в рамках фестиваля красоты Universe beauty 2018. Как сообщалось на сайте мероприятия, Шакирова, соревновавшаяся с победительницами конкурсов красоты более чем из 20 стран, завоевала Гран-при.

Фото опубликовано @saniya.shakirovna.official

Фото опубликовано @saniya.shakirovna.official

Фото опубликовано @saniya.shakirovna.official

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