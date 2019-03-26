Лишенная титула «Мисс Москва» призвала девушек избегать конкурсов красоты

Лишенная титула «Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко посоветовала девушкам не участвовать в масштабных конкурсах красоты. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

«Вот вам мысль, молодые девушки, кто хочет пойти в крупный конкурс. Тридцать раз подумайте, готовы ли вы! Возможно вам это совсем не нужно. Дети, карьера, семья — гораздо проще, чем вступать в войны со всем миром», — призвала Семеренко.

Девушка отметила, что в России плохо относятся к победительницам конкурса красоты: по ее мнению, они становятся объектом насмешек и сплетен. «Мне не очень важно — будет у меня титул или нет. Для себя я уже завоевала номинации и добилась успеха», — заключила она.

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Алесю Семеренко лишили титула и короны 21 марта. Подобный инцидент произошел впервые в истории конкурса красоты, который проводится с 1994 года. По утверждению организаторов, девушка нарушила условия договора.

Позже директор конкурса «Мисс Москва» Татьяна Андреева сообщила, что Семеренко сломала корону. Та обвинила организаторов конкурса в клевете. Девушка утверждает, что на мероприятиях не была, потому что ее не приглашали, а корона, когда она ее сдавала, была цела.

Юрист конкурса красоты Павел Ставицкий заявил, что бывшая «Мисс Москва-2018» должна удалить все материалы в социальных сетях, приуроченные к конкурсу «Мисс Москва». По его словам, за несоблюдение обязательств ее могут оштрафовать на 500 тысяч рублей.

24-летняя Алеся Семеренко одержала победу в декабре 2018 года. Ей удалось обойти 48 других участниц.

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