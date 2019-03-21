«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса

Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны. Об этом сообщает ТАСС.

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Организаторы утверждают, что обладательница титула «Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко нарушила условия договора. Ей придется передать титул и корону первой «Вице-мисс Москва» Ксении Поленовой. В чем именно заключалось нарушение, не уточняется.

Подобный инцидент произошел впервые в истории конкурса, который проводится с 1994 года. Помимо «Мисс Москвы», на нем выбирают трех «Вице-Мисс Москва», а также «Мисс Очарование», «Мисс Грация», «Мисс Фото» и «Мисс Улыбка». В 2018 году максимальный возраст участниц подняли с 26 до 34 лет.

Фото опубликовано @alesiasemerenko

24-летняя Алеся Семеренко одержала победу в декабре 2018 года. Во время конкурса ей удалось обойти 48 участниц. Второе место заняла 25-летняя Анна Любенко, третье — 24-летняя Екатерина Ламан.

Девушка приехала в Москву из Краснодарского края. По данным «Вечерней Москвы», Семеренко училась в Технологическом университете на экономиста. Она увлекалась рисованием, спортом и психологией и мечтала открыть собственную сеть кофеен.

«Комсомольская правда» сообщала о слухах, согласно которым в прошлом Семеренко оказывала эскорт-услуги, а ее победу якобы оплатил влиятельный спонсор. «Мне всегда одновременно и грустно, и забавно отвечать на такие вопрос, — заявила тогда девушка. — Грустно потому, что неужели я настолько некрасивая, что могу победить лишь за деньги? Вроде бы нет».

В 2018 году сообщалось, что была лишена титула победительница конкурса красоты «Мисс Украина 2018» Вероника Дидусенко. Как выяснилось, она скрыла, что была замужем, и не рассказала организаторам о своем ребенке. И то, и другое запрещено правилами конкурса.

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