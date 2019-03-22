Лишенная титула «Мисс Москва» сломала корону

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва» Алеся Семеренко, которую лишили титула, вернула организаторам венец в поврежденном виде. Об этом сообщила директор состязания Татьяна Андреева в интервью «Комсомольской правде».

«Еле-еле удалось забрать у нее корону. Она сломана, ремонту подлежит. Корона дорогая: из серебра с позолотой, с полудрагоценными камнями», — пояснила она.

Андреева назвала причины такого решения. По ее словам, девушка не выполняла свои обязательства. «Победительница конкурса в течение года участвует во множестве мероприятий, в большинстве благотворительных. И за три месяца после конкурса она не пришла ни на одно. До нее невозможно дозвониться, она всегда недоступна. А если дозваниваемся, она все болеет, плохо себя чувствует. При этом в инстаграме ведет активную светскую жизнь», — рассказала директор «Мисс Москвы».

Организатор добавила, что в штабе хотели исключить Семеренко, так как она почти не ходила на репетиции, не занималась с хореографом. Но в итоге оставили. «Девочка-то красивая. Не выгнали. И жюри выбрало ее. Красивая и красивая. Но важно, чтобы к красоте еще что-то прилагалось. А когда на все, кроме красоты, наплевать, становится неприятно», — отметила Андреева.

Сама Семеренко в своем Instagram заявила, что венец не ломала, а на мероприятия ее никто не звал.

О лишении Семеренко титула сообщалось 21 марта. Такое произошло впервые в истории конкурса.

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