Стали известны подробности о новой «Мисс Москва»

Титул «Мисс Москва-2018» достался 24-летней Алесе Семеренко. Об этом сообщает информационное агенство ТАСС.

Финал смотра красавиц состоялся в понедельник, 24 декабря, в концертном зале Vegas City Hall. Семеренко обошла 48 других участниц. Второе место заняла 25-летняя Анна Любенко, а третье — 24-летняя Екатерина Ламан.

На награждении девушка призналась, что ее мечта осуществилась. Она добавила, что самым сложным этапом конкурса для нее оказались репетиции и она очень переживала, что забудет некоторые движения в танце.

Победительница приехала в Москву из Краснодарского края. По данным издания «Вечерняя Москва», девушка учится в Технологическом университете на экономиста. Семеренко увлекается рисованием, спортом и психологией и мечтает открыть собственную сеть кофеен.

По словам директора конкурса Татьяны Андреевой, в этом году в состязании смогли принять участие больше девушек. На подиум смогли выйти девушки в возрасте до 34 лет, в то время как раньше самым старшим красавицам могло быть не больше 26 лет.

Участницы конкурса выходили на подиум в вечерних платьях, отвечали на вопросы жюри по москвоведению и демонстрировали свои таланты: артистка балета и хореограф Мария Григорьева продемонстрировала чувственный танец, а мастер спорта по спортивной акробатике Диана Шуваева исполнила танец с лентами. «Ответы на вопросы значат очень многое, они показывают, читает ли человек, развит ли он интеллектуально и может ли он представлять какой-то титул», — отметила Андреева.

В ноябре сообщалось о свадьбе обладательницы титула «Мисс Москва 2015» Оксаны Воеводиной с королем Малайзии. Для заключения брака девушке пришлось принять ислам.

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