Лишенной титула «Мисс Москва» пригрозили штрафом в полмиллиона рублей

Лишенной титула «Мисс Москва» Алесе Семеренко грозит штраф за несоблюдение обязательств конкурса в размере 500 тысяч рублей. Об этом изданию «360» рассказал юрист конкурса красоты Павел Ставицкий.

По его словам, штрафные санкции, предусмотренные договором, взимаются за очернение репутации конкурса. Ставицкий отметил, что девушка должна удалить все материалы в социальных сетях, приуроченные к конкурсу «Мисс Москва», в противном случае организаторы состязания в праве подать на Семеренко иск.

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Ставицкий также прокомментировал опубликованный в Instagram пост, в котором девушка обвинила организаторов в клевете и заявила, что «не ломала венец». «Корона действительно была сломана и сдана с большим трудом. (…) Человек сам не хотел ее отдавать», — заключил юрист.

Мужчина выразил солидарность со словами директора конкурса Татьяной Андреевой, которая назвала причины лишения титула. Ставицкий подтвердил, что Семеренко намеренно избегала важные мероприятия. «Человек ни разу на них не был и никак не реагировал на приглашения, с ней невозможно было связаться», — сказал он.

О лишении Семеренко титула сообщалось 21 марта. Подобный инцидент произошел впервые в истории конкурса, который проводится с 1994 года.

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