Оставшаяся без короны «Мисс Москва» обвинила организаторов в клевете

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва» Алеся Семеренко, у которой отобрали титул и корону, обвинила организаторов в клевете. Она прокомментировала случившееся в пятницу, 22 марта, в своем Instagram.

Девушка отметила, что не ломала венец, как ранее сообщала директор конкурса Татьяна Андреева.

«Сломала корону?? Ну вы серьезно? И "заметили" это только спустя 3 месяца после финала!? Я лично отвезла ее в офис и у меня ее благополучно приняли. И этому есть видеоподтверждение, где я снимаю ее в сторис в день, когда ее отвозила», — написала Семеренко.

Фото опубликовано @alesiasemerenko

По словам бывшей «Мисс Москвы», ни на какие мероприятия ее не звали, а без связи она была всего неделю. «И мне никто не писал в Инстаграмм, хотя я там 24 часа в сутки и всегда на связи. У них были мои Контакты! Вранье! Причина совсем иная, о которой я бы не хотела говорить. Скажу только, что есть кое-кто, кому глаза мозолит моя корона», — отметила девушка.

О лишении Семеренко титула и статуса стало известно 21 марта. Организаторы объяснили это тем, что она не выполняла обязательства как победительница — не участвовала в мероприятиях и при этом не выходила на связь.

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