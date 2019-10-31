Крымский чиновник устроил смертельное ДТП и попал на видео

Первый замминистра здравоохранения Крыма Валентин Савченко устроил смертельное ДТП в Подмосковье. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «112».

Автомобиль Land Cruiser Prado 150 врезался в отбойник на 19-м километре платной трассы М-11 на подъезде к Москве, после чего перевернулся. Кроме водителя во внедорожнике находились два пассажира: начальник управления стратегического развития крымского Минздрава Илья Турчиненко и директор крымского информационно-аналитического медицинского центра Иван Сагайдак.

В результате аварии Сагайдак получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой помощи. Водитель и второй пассажир пострадали и были доставлены в больницу.

По факту ДТП в отношении Савченко возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее в октябре в аварии погиб мэр города Николай Булакин. Он почувствовал себя плохо, потерял управление, и машина врезалась в дерево. Смерть градоначальника наступила по дороге в больницу.

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