Югорские чиновники разбились в ДТП под Нефтеюганском

Сотрудники мэрии Сургуга (ХМАО-Югра) разбились в аварии на 807-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом сообщает местный телеканал СТВ.

Чиновники ехали в автомобиле Hyundai Elantra. За рулем был 48-летний водитель. По предварительным данным, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada.

Оба водителя и 51-летняя пассажирка Hyundai скончались на месте. Еще двух женщин, ехавших в иномарке, госпитализировали.

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