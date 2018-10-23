Петербургские чиновники устроили массовое убийство редких голубей для отчетности

В Санкт-Петербурге прокуратура начала проверку сообщений о массовом убийстве голубей редких видов в голубятне в Выборгском районе, сообщается на сайте городского управления надзорного органа.

В ведомстве пояснили, что сломанная голубятня была самостроем. ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» вместе с подрядной организацией провели по заявке чиновников «мероприятия по освобождению участка». В результате многие птицы погибли.

«В ходе проверки прокуратура выяснит все обстоятельства происшедшего и даст принципиальную оценку этим действиям, в том числе, как жестокому обращению с животными», — говорится в сообщении.

20 октября один из участников группы «ДТП и ЧП СПБ» во «ВКонтакте» опубликовал фотографии разрушенной постройки с сидящими на развалинах голубями. Автор утверждал, что в ходе сноса «голубят выкидывали прямо на землю, 12 птенцов просто убили». Из 34 взрослых птиц в живых осталось 18.

«Около 30 лет голубятня никому не мешала, документы на землю выданы еще при СССР. Хозяин голубятни сейчас в больнице. Весь этот ужас происходил с 13.30 в 50 метрах от выхода школы 457 как раз во время выхода школьников из школы, на глазах у детей. Оставшихся голубей ждет гибель от нападений ворон и чаек, наступающих холодов, они не приспособлены к жизни и не способны себя даже прокормить», — сказано в посте.

В тексте говорится, что снос голубятни были приурочен к приезду исполняющего обязанности губернатора в Выборгский район.

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