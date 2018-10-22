Чиновники решили уничтожить дачи петербуржцев ради дорогой земли у дворца

Петербургские чиновники пытаются уничтожить три огородных товарищества, которые находятся на дорогой земле по соседству с Константиновским дворцом, сообщает «Радио Свобода».

Свои участки жители СНТ «Макаровец», ОНТ «Витамин» и «Унисто» получили от советской власти в 1980-е годы, когда на этом месте было болото. За эти десятилетия они облагородили территорию, навезли грунт и высадили сады. Основная часть дачников — пенсионеры, которые выживают за счет своих участков. Всех их вынуждают немедленно освободить землю.

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В товариществах «Витамин» и «Унисто» участки не были приватизированы в ходе дачной амнистии, теперь дачникам угрожают сносом. В 2008 году с них внезапно перестали взимать земельный налог. Потом люди узнали, что земля вместе с грядками и домами перешла из муниципальной собственности в федеральную, а суд признал незаконным решение Совета народных депутатов о выделении участка под коллективное огородничество.

Весной 2018 года к дачникам приезжали некие москвичи и требовали освободить территорию к 1 октября, после чего придут бульдозеры. Тогда же управление Росреестра по Петербургу постановило, что пенсионеры «самовольно» заняли земли. Теперь за это им грозит штраф.

Огородники соседнего «Макаровца» приватизировали свои участки, с каждым из них судится комитет имущественных отношений. «Иск разделен на много исков, чтобы пенсионеры ходили в суды по одному, по двое, а не все вместе и чтобы защищаться им было труднее. Они прекрасно понимают, что раньше их болото было никому не нужно, а теперь, когда они осушили его своими руками и земля стала ценной из-за соседства Константиновского дворца, ее решили просто отобрать», — сказал изданию председатель «Витамина» Борис Макаров.

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