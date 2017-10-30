Ссора из-за дачного участка в Кузбассе закончилась двумя убийствами и суицидом

В Кемеровской области дачник застрелил двух своих соседей, а затем покончил с собой. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), сообщили в понедельник, 30 октября, в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, днем в субботу, 28 октября, на территории одного из кузбасских садоводческих товариществ загорелся дом и рядом стоящий автомобиль. Когда пожарные потушили огонь, они обнаружили тела 62-летнего мужчины и 57-летней женщины с огнестрельными ранениями. Затем на соседнем дачном участке нашли тело 69-летнего мужчины с ранением головы. Рядом с ним лежало охотничье ружье, в карманах одежды были обнаружены патроны.

Впоследствии выяснилось, что в течение почти полутора лет соседи спорили из-за границ своих участков. Семейная пара выиграла в суде, границы были пересмотрены в их пользу. Следствие считает, что после этого проигравший в суде пенсионер взял ружье, зашел в соседский дом и там застрелил соседа, после чего вышел на улицу и выстрелил в сидевшую в машине соседку. Затем поджег дом, вернулся на свой участок и покончил с собой.

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10 июня в поселке Кратово в Подмосковье местный житель Игорь Зенков расстрелял четырех человек из окна своего дома, затем начал забрасывать гранатами прибывших на место полицейских и сотрудников Росгвардии. Спецоперация по его ликвидации длилась около семи часов. В доме Зенкова, которого СМИ прозвали «кратовским стрелком», нашли целый арсенал оружия и две предсмертные записки. По некоторым данным, долгое время мужчина страдал от психического расстройства.

3 июня в дачном кооперативе в Тверской области другой «стрелок» — Сергей Егоров — выпивал с группой дачников. Он обиделся на них за то, что они не поверили, что он служил в ВДВ. Мужчина сходил за охотничьим карабином и открыл огонь по своим обидчикам. В результате погибли девять человек. Одна девушка выжила, спрятавшись под одеяло на кровати. 12 сентября Тверской областной суд приговорил его к пожизненному заключению.