Варившие котов живодеры попались

Двое живодеров, которые рассылали фото и видео с записями издевательств зоозащитникам, задержаны московской полицией, передает «Интерфакс».

Подозреваемые — 22-летняя девушка и 28-летний мужчина, ранее судимый за совершение аналогичного преступления и находившийся в международном розыске.

По информации Telegram-канала Hue, опубликовавшего видеозапись допроса подозреваемых, задержанные — жительница подмосковного Реутова Дарья Смирнова и Александр Антимиров-Кацемба, приехавший из белорусского города Мозырь.

Девушку задержали на работе в секс-шопе, мужчину — у нее дома. Там же обнаружили питона, которому, как выяснилось, скармливали трупы истерзанных животных. Антимиров-Кацеба поведал, что в детстве на него напала собака, и признался, что ничего не чувствовал, когда убивал котят. Живодер добавил, что сожалеет лишь о том, что снимал убийства на камеру. «У меня у самого дома есть кот, я над ним не издеваюсь. Лучше бы собак отстреливал, выглядело бы более престижно», — заключил он.

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Ранее зоозащитники обратились в правоохранительные органы и к хакерам после того, как получили множество видеороликов с убийствами животных от неизвестного живодера. Садисты начали отправлять видеозаписи в августе волонтерам из разных городов. В каждом ролике злоумышленники убивали животных: в одном из роликов варили кошку заживо, в другом — разделывали питомца ножом.

В конце 2016 года стало известно о двух 17-летних живодерках из Хабаровска: в общей сложности они убили более пятнадцати животных и птиц, включая собак, кошек и голубей. Одну из них приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок четыре года и три месяца, другую — к трем годам.

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