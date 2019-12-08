Момент ДТП с толпой подростков в Нижнем Новгороде попал на видео

Дорожное происшествие в Нижнем Новгороде, в результате которого водитель сбил толпу подростков на пешеходном переходе, попало на камеры наблюдения. Видео опубликовано в Telegram-канале Baza.

На кадрах видео, как автомобиль на большой скорости заворачивает в сторону, а затем сталкивается с толпой. По данным канала, за рулем находился сын генерала полиции, которому принадлежит машина.

Ранее сообщалось, что владельцем спровоцировавшего аварию автомобиля Toyota оказался бывший сотрудник полиции. Отмечалось, что в момент происшествия он не был за рулем.

ДТП произошло 7 декабря. На регулируемом перекрестке столкнулись четыре автомобиля, после чего одна из машин врезалась в людей, которые находились на тротуаре. Все они двигались организованной группой в театр.

По данным РИА Новости, пострадали десять подростков, девять из них были госпитализированы. Также травмы получили двое сопровождавших школьников взрослых, одна из них скончалась.

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