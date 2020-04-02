Полицейский спас попавшую в ураган россиянку

Полицейский спас замерзавшую женщину, которая пострадала во время урагана в самом северном городе России Певеке, сообщается на сайте управления МВД по Чукотскому автономному округу.

Руководству городского пункта полиции пришло благодарственное письмо от жительницы Тюмени, чьей подруге помог майор юстиции Рамиль Гусейнов. В тексте говорилось, что 27 марта в Певеке был сильный ветер со скоростью до 49 метров в секунду. В тот день россиянка шла на работу, когда порывы ветра сбили ее с ног и начали бросать в стороны между припаркованными автомобилями. «Она вся измученная с множественными травмами просто уже попала под какую-то машину и лежала там, начиная замерзать», — отметила автор письма.

Сотрудник МВД увидел пострадавшую из окна своей квартиры и помчался ей на помощь. Он добежал до женщины, вытащил ее из-под автомобиля и довел до подъезда, а потом вызвал ей машину.

В письме говорится, что Гусейнов поступил, как настоящий герой. Его начальство решает вопрос о поощрении работника.

В середине февраля житель Омска спас от переохлаждения мужчину, который напился и уснул в снегу на парковке. Автомобилист переехал его на дороге. Пострадавшего доставили в больницу с переломами ребер, травмой груди и обморожением конечностей третьей и четвертой степеней.

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