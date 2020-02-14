Россиянин переехал пьяного мужчину на автомобиле и спас его от смерти

В Омске местный житель переехал лежавшего на земле пьяного мужчину и таким образом спас его от смерти от переохлаждения. Об этом сообщило издание Om1.ru.

ДТП произошло 12 февраля возле жилых домов на улице Волховстроя. Пострадавший был пьян и уснул на парковке в снегу. Его доставили в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую травму груди и переломы ребер. Также выяснилось, что мужчина получил обморожение конечностей 3-4 степени.

Как считают медики, если бы не произошел наезд, пострадавший мог умереть от переохлаждения. В тот день температура в Омске составляла -11 градусов.

ГАИ Омской области начало проверку, сообщается на сайте ведомства.

31 января сообщалось, что житель Якутии умер от переохлаждения по пути на похороны своего родственника, тоже умершего от переохлаждения. По факту гибели первого мужчины возбуждено дело против его собутыльника по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). По факту второй смерти проводится доследственная проверка.

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