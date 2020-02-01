Полицейские спасли запертого отцом в машине ребенка

В Москве полицейские спасли ребенка, которого на несколько часов отставил запертым в машине его отец. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Отмечается, что инцидент произошел 28 января. «Женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка. Он был найден один в запертой машине и спасен», — заявили в ведомстве.

По факту инцидента проводится проверка.

26 января сообщалось, что отец бросил двух сыновей пяти и семи лет в московском аэропорту Шереметьево. При них нашли записку, в которой говорилось, что у родителя нет денег на содержание детей. У мальчиков при себе были все документы, в том числе школьные дневники. Бросившим своих детей оказался 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре. В разговоре с сотрудниками аэропорта мальчики рассказали, что ранее отец их уже оставлял.

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