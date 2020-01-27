Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала об избиениях со стороны их отца

Жена Виктора Гаврилова, который оставил в московском аэропорту Шереметьево двоих сыновей, рассказала подробности о семейной жизни. Об этом Ольга Гаврилова сообщила в разговоре с изданием Baza.

По словам Ольги, у ее бывшего мужа «не все в порядке с головой» — до их развода он «издевался над семьей», а также выпивал и избивал ее. Женщина утверждает, что у нее остались четыре сотрясения и шрамы от ножевых ранений. Она рассказала, что однажды мужчина пришел с корпоратива, вывел ее из дома в халате и тапочках, привязал к дереву и начал избивать. Свои действия Гаврилов объяснил «помутнением рассудка».

Гаврилова также рассказала, что муж привязывал ее к стулу, втыкал в ноги и руки нож, после чего сам обрабатывал раны. По словам женщины, когда супруга уволили с работы, он обрил ее налысо.

Дети видели издевательства отца над матерью. Гаврилов говорил сыновьям, что «мама плохая, ничего хорошего не даст». В какой-то момент один из мальчиков перестал разговаривать, после лечения он начал заикаться. Полиция не принимала заявления якобы из-за связей мужчины. После развода мужчина не пускал бывшую жену к детям и не общался с ней.

Пара развелась в 2018 году, суд оставил детей мужу. В конце года мужчина подал заявление в соцзащиту и пожаловался, что ему «нечем кормить» сыновей «их забрали в детский дом, Гаврилов уехал на заработки в Южную Корею. Он вернулся через четыре месяца и забрал детей, купив временную прописку по несуществующему адресу. Сейчас Ольга живет в Комсомольске-на-Амуре.

Ранее сообщалось, что детей могут передать Ольге Гавриловой, которая сейчас беременна третьим ребенком. Решение о передаче братьев будут принимать органы опеки. Региональные власти будут содействовать в их возвращении родительнице.

26 января житель Хабаровска по имени Виктор оставил в Шереметьево двух сыновей пять и семи лет с запиской, в которой говорилось, что у него нет денег на их содержание, но он готов забрать их позже. К бумаге прилагалась копия паспорта мужчины, с собой у детей были все документы и школьные дневники. Сам родитель улетел в Ростов. На него завели дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Губернатор Московской области Андрей Воробьев обещал отцу помочь найти работу.

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