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Чиновники решили судьбу брошенных в Шереметьево детей

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Брошенных отцом в московском аэропорту Шереметьево мальчиков из Комсомольска-на-Амуре могут передать родной матери Ольге, которая завела новую семью. О судьбе детей ТАСС рассказали в министерстве социальной защиты населения Хабаровского края.

По словам собеседника агентства, женщина беременна и ждет третьего ребенка, она с партнером готова забрать к себе сыновей. Ее новую семью в ведомстве оценили как благополучную. Мать заверила чиновников, что не знала, что мальчиков увезли в другой город. До этого она говорила, что не жила с ними и бывшим мужем и была не в курсе происходящего с ними.

Решение о передаче братьев будут принимать органы опеки. Региональные власти будут содействовать в их возвращении к родительнице. Сейчас решается вопрос с транспортировкой, по состоянию здоровья мать не сможет сама прилететь за ними. «Надеемся, что в течение трех дней все решится», — отметили в министерстве.

Ранее стало известно, что отец уже не первый раз бросает сыновей. Родственники не хотели оформлять над ними опекунство, и возможно их определят в детский дом или интернат.

26 января житель Хабаровска по имени Виктор оставил в Шереметьево двух сыновей пять и семи лет с запиской, в которой говорилось, что у него нет денег на их содержание, но он готов забрать их позже. К бумаге прилагалась копия паспорта мужчины, с собой у детей были все документы и школьные дневники. Сам родитель улетел в Ростов.

На родителя завели дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Губернатор Московской области Андрей Воробьев обещал отцу помочь найти работу.

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