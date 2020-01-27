Знакомая рассказала о матери двух брошенных в Шереметьево детей

Знакомая жительницы Хабаровского края Ольги, двоих детей которой муж оставил в московском аэропорту Шереметьево, рассказала подробности о ее жизни. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По словам девушки, они дружили с Ольгой с детства, однако потом она резко пропала и вышла на связь только в 2016 году — тогда стало известно, что женщина вышла замуж и родила двоих детей. Позднее она пропала «уже в буквальном смысле», ее искали в городе. Спустя время Ольга нашлась сама и сообщила, что развелась, потому что ей было трудно и муж не платил денег, после чего снова перестала выходить на связь в соцсетях. В 2017 году она опубликовала на странице в соцсети фотографию с мужем.

Когда правоохранительные органы нашли женщину, она заявила, что не знала о ситуации и не жила с семьей.

Как пишет РЕН ТВ, муж Ольги Виктор искал работу в правоохранительных органах. Он хотел сменить место работы, потому что предыдущая была низкооплачиваемой. Его местоположение пока не установлено. Против мужчины завели уголовное дело по статье 125 УК («Оставление в опасности»). Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал Виктору помощь в поиске работы.

26 января стало известно, что житель Хабаровска оставил в Шереметьево двоих сыновей пяти и семи лет. При них нашли записку, в которой говорилось, что у мужчины нет денег на содержание детей, но он готов забрать их позже. К записке он приложил копию своего паспорта. С собой у мальчиков были все документы, в том числе школьные дневники.

В разговоре с сотрудниками аэропорта мальчики рассказали, что ранее отец их уже оставлял. Как отметила уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко, родственники не захотели оформлять опекунство над братьями. По ее словам, их определят в детский дом или интернат.

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