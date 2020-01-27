Оставившему двух детей в Шереметьево россиянину пообещали найти работу

Жителю Хабаровского края Виктору Гаврилову, который оставил двух сыновей в аэропорту Шереметьево, помогут найти работу. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Twitter.

Воробьев рассказал, что посетил мальчиков, вместе они позавтракали. Дети собираются посетить океанариум. С ними работают психологи. Позднее мальчиков отправят обратно в Хабаровск.

26 января россиянин оставил в Шереметьево двух сыновей пяти и семи лет. При них нашли записку, в которой говорилось, что у мужчины нет денег на содержание детей, но он готов забрать их позже, пишет ТАСС. К записке мужчина приложил копию своего паспорта. С собой у мальчиков были все документы, в том числе школьные дневники.

Правоохранительным органам удалось найти мать мальчиков, однако женщина заявила, что не в курсе ситуации и не живет с семьей.

В разговоре с сотрудниками аэропорта мальчики рассказали, что ранее отец их уже оставлял. Как рассказала уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко, родственники не захотели брать братьев под опеку. По ее словам, их определят в детский дом или интернат.

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