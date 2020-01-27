Стала известна судьба брошенных в Шереметьево детей

Власти решают вопрос с отправкой в Хабаровск двух мальчиков, оставленных в Шереметьево. Об этом сообщила агентству «Интерфакс» уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Валерия Трегубенко.

По ее словам, вероятнее всего детей поместят в социальное учреждение до тех пор, пока не найдут их ближайших родственников. Эта работа уже ведется, добавила Трегубенко. Сейчас дети находятся в Лобненской больнице.

Ранее сообщалось, что 26 января прилетевший из Хабаровска в Москву мужчина оставил своих двух сыновей пяти и семи лет в аэропорту Шереметьево. У брошенных детей при себе была найдена записка, в которой отец написал, что у него нет денег, чтобы их содержать, поэтому он решил оставить их. У мальчиков с собой были все документы, в том числе и школьные дневники.

Позже стало известно, что бросившим своих детей мужчиной оказался 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре. В разговоре с сотрудниками аэропорта мальчики рассказали, что ранее отец их уже оставлял.

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