Россия
 
Последние новости
В Германии предложили способ побороть антисемитизм в Европе
Шнуров назвал россиян самыми творческими людьми
Олимпийский чемпион отчитал «еле волочащих ноги» российских биатлонистов
Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Болгарию
Россиянка постирала новорожденного ребенка в стиральной машине
В Польше заявили об исходящей от России угрозе
Появились подробности смерти студентки в Москве
Россиянин бросил двух сыновей в Шереметьево и оставил записку
Раскрыты обстоятельства смерти Всеволода Чаплина
Новости партнеров

Раскрыто содержание записки бросившего сыновей в Шереметьево россиянина

Перейти в «Мою Ленту»

Стало известно содержание записки мужчины, который прилетел в Москву из Хабаровска и бросил своих двух сыновей в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает издание Baza.

В ней россиянин просит помочь его детям и определить их во временный дом приюта. «В данный момент у меня очень тяжелая финансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет», — говорится в записке.

Уточняется, что мужчиной, бросившим своих детей в аэропорту, оказался 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре.

Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России Елену Марковскую, следователи проводят проверку по данному факту. По результатам будет принято процессуальное решение.

Брошенным мальчикам пять и семь лет. Помимо записки у детей нашли документы, в том числе школьные дневники. В беседе с сотрудниками аэропорта они признались, что отец их ранее уже бросал.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Предыстория: Россиянин бросил двух сыновей в Шереметьево и оставил записку
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянин бросил двух сыновей в Шереметьево и оставил записку
Россиянка бросила двоих детей на морозе после ссоры с мужем
Завернутого в плед младенца оставили на морозе в кустах в Подмосковье
Другие материалы рубрики
Россия00:0125 января
Сталин и Хрущев на аэродроме в Щелково, 1936 год

«Сталин бы такого не допустил»

Личная жизнь, привычки и забавы советских вождей глазами очевидца
19:43Сегодня

Появились подробности смерти студентки в Москве

19:36Сегодня

Россиянин бросил двух сыновей в Шереметьево и оставил записку

19:21Сегодня

Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

Россия00:0123 января

«Главное — вообще не ценят человека»

Между пациентами, врачами и чиновниками выросла стена. Что не так с российской медициной?
18:53Сегодня

В РПЦ прокомментировали смерть Чаплина

18:28Сегодня

Раскрыты обстоятельства смерти Всеволода Чаплина

18:54Сегодня

Опубликовано видео с места смерти Всеволода Чаплина

Россия21:0521 января

Премьерный показ

Эти люди будут управлять Россией. Каким станет новое правительство?
18:29Сегодня

Езда москвичей на мини-танках в Сокольниках привлекла внимание в США 

18:23Сегодня

Названа возможная причина смерти Всеволода Чаплина

17:59Сегодня

ФСБ займется поиском пропавшего студента медицинского вуза

Россия
Появились подробности смерти студентки в Москве
Всеволод ЧаплинУмер протоиерей Чаплин
Он хвалил Сталина и ругал женщин, оправдывал роскошь и обещал ад Шнурову
Россиянин бросил двух сыновей в Шереметьево и оставил записку
«При Петре торговали спиртным совсем как в 1990-е»
 
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Владислав СурковПомощник Путина Сурков подал в отставку
Его называли главным идеологом Кремля. Он ушел из-за смены курса по Украине
В РПЦ прокомментировали смерть Чаплина
Все материалы
Мир
В Польше заявили об исходящей от России угрозе
«Нас спасла Красная армия. Мы это помним»
Россию обвиняют в искажении правды о холокосте. Но узники концлагерей не забыли своих спасителей
Установлен источник китайского коронавируса
Health officers in full protective gear wait to cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS TPX IMAGES OF THE DAY) - GM1EA1S0YMZ01Китайская зараза
В мире появился новый смертельный коронавирус. Его уже назвали угрозой для россиян
Стало известно о возможности убить Сулеймани в 2007 году
«Это трудно, но весело»
Маленькая филиппинская деревня уходит под воду. Почему ее жители отказываются уезжать?
Приступ зараженного коронавирусом сняли на видео
Все материалы
Бывший СССР
На Украине рассказали о недовольстве Зеленским в Париже
Полицейский с пистолетом останавливает на улице прохожих для обыска. 15.12.1905«Озверевшие драгуны стреляли в людей»
Уличные бои и массовые расстрелы. Почему в Латвии с гордостью вспоминают революцию 1905 года?
Раскрыта личность одного из снятых с рейса «Белавиа» в Мюнхен пассажиров
Карательная история
Советский партизан казнил пособников нацистов. За это 50 лет спустя Латвия посадила его в тюрьму
На Украине объяснили новогодний звонок Зеленского Путину
«Они расчищали себе путь огнем»
30 лет назад советские войска заняли Баку. Что стояло за операцией, которая унесла десятки жизней?
Блогер сравнил стоимость продуктов в Киеве и Донецке
Все материалы
Экономика
Греф назвал лучшую валюту для хранения сбережений россиян
Голубой бум
Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
Белоруссия получила норвежскую нефть
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
В связанном с Трампом банке нашли полмиллиарда долларов из России
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
Названа дата прибытия норвежской нефти в Белоруссию
Все материалы
Силовые структуры
Россиянка постирала новорожденного ребенка в стиральной машине
«Мы жили как в могиле»
Россиянин держал в подвале рабынь. Своих невольников он травил ядом и казнил на электрическом стуле
В Петербурге заметили окровавленное тело в багажнике автомобиля
«Мы стали миллионерами за две минуты»
История россиянина, который захотел красивой жизни и начал грабить банки
В Москве расстреляли автомобиль с людьми
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Избиение бородатого мужчины закончилось стрельбой из автомата и попало на видео
Все материалы
Наука и техника
«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией
Прирожденные убийцы
Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова?
Стала известна причина отмены первого в 2020 году российского пуска
Быстрее звука
От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году
Китай приступил к разработке вакцины от коронавируса
Кадр из фильма «Союз спасения»«Мало кто верил, что царь решится их повесить»
Чего на самом деле добивались декабристы и почему они проиграли
Ученые предположили заразность рака
Все материалы
Спорт
Олимпийский чемпион отчитал «еле волочащих ноги» российских биатлонистов
«Сегодня мы выстояли»
Сборная России выиграла все золото чемпионата Европы. Такого не было 14 лет
Устроивший аварию и скрывшийся с места ДТП российский хоккеист нашел работу
Охота на волков
Триумф «Ливерпуля» и крах «Манчестер Юнайтед» — главные события тура АПЛ
Российские биатлонисты установили антирекорд
Александра Трусова«У наших сегодня нет конкурентов»
Трусова, Щербакова или Косторная? Кто из российских фигуристов победит на чемпионате Европы
Фигуристка Косторная описала ночь после победы на чемпионате Европы
Все материалы
Культура
В Польше ограбили квартиру лауреата Нобелевской премии по литературе
«Ему понадобилось два тела, чтобы это провернуть»
Как Стивен Хокинг нашел способ обмануть неизлечимую болезнь
Россиянин завоевал еще три «Порно-Оскара»
«Как мать может так злиться на ребенка?»
Родительское выгорание и саспенс в духе Хичкока: что будет, если написать книгу про своих детей
Режиссер Коляда ответил Познеру на слова об уродстве российских городов
«Девочку перевернул, а у нее передних зубов нет»
Русская бытовуха, пьяный угар и травмы фанатов — безумные концерты российской группы
Рэпера YG задержали по подозрению в грабеже
Все материалы
Интернет и СМИ
Найдена связь между отказом россиян от майонеза и сменой правительства
Странные времена
Молодость, смерть и катастрофы на снимках лучших фотографов мира
Водонаева пообещала быть умнее после слов о рожающем быдле
Мастера на все руки
 
Виктория Боня улетела в Перу и исчезла
Скрип скреп
Советский журнал был призван доказать, что бога нет. Но почему он заставил людей заговорить о вере?
Познер поделился взглядом на Россию со стороны
Все материалы
Ценности
Внешний вид Боярского без шляпы озадачил россиян
Последняя провокация
Он раздевал жену президента и одевал Мадонну: какой след в мире моды оставил хулиган Жан-Поль Готье
Кристина Агилера сфотографировалась в плаще на голое тело
Немецкие страсти
БДСМ, пришельцы и полуголые невесты: как прошла неделя моды в Берлине
Неумелый косметолог изуродовала губы клиентки
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
Модель впервые поделилась снимками без фотошопа и удивилась критике
Все материалы
Путешествия
Загоревшийся в полете самолет экстренно сел в Иране
«Я здесь, и мне отсюда не уехать»
Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом
Туристка спаслась из ловушки в горах благодаря Tinder
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
Названы главные жалобы российских туристов в Турции
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»
Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
В аэропорту Петербурга застрелили собаку
Все материалы
Из жизни
Названы сжигающие жир и наращивающие мышцы продукты
Джим Спрингер и Джим ЛьюисПараллельные жизни
Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Школьник прошел десять километров ради уроков
«Они считают, что в России очень холодно и хорошие пенсии»
История россиянина, который переехал во Вьетнам и увидел его темную сторону
Привычка грызть ногти обернулась для мужчины смертельной инфекцией
«Быстрее уже невозможно»
В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
Отец забыл посадить годовалого сына в машину и переехал его насмерть
Все материалы
Внешность Skoda Octavia RS и Octavia Scout раскрыли до премьеры
Белорусский ответ «Хаммеру»
Видео: гипервнедорожник Ramsmobile за 109 миллионов с гусеницей и кальяном
Пикап Toyota превратили в 900-сильный автомобиль для дрифта
Забытые концепты: Bertone Genesis с мотором Lamborghini
Самый практичный Lamborghini в истории построили в одном экземпляре
На месте будущего завода Tesla в Германии нашли 25 бомб времен Второй мировой
Узнай машину по круглым фонарям
Достаточно ли у вас острый глаз, чтобы отличить Nissan GT-R от Ferrari 458?
В России продают редкую дизельную «Волгу» за 5,5 миллиона рублей
Все материалы
Дом
Наследники Ротшильдов подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Правительство захотело распространить реновацию на всю Россию
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
В Мутном Материке установили памятную табличку
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Во французском городе построят «почти остров»
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы