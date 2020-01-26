Раскрыто содержание записки бросившего сыновей в Шереметьево россиянина

Стало известно содержание записки мужчины, который прилетел в Москву из Хабаровска и бросил своих двух сыновей в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает издание Baza.

В ней россиянин просит помочь его детям и определить их во временный дом приюта. «В данный момент у меня очень тяжелая финансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет», — говорится в записке.

Уточняется, что мужчиной, бросившим своих детей в аэропорту, оказался 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре.

Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России Елену Марковскую, следователи проводят проверку по данному факту. По результатам будет принято процессуальное решение.

Брошенным мальчикам пять и семь лет. Помимо записки у детей нашли документы, в том числе школьные дневники. В беседе с сотрудниками аэропорта они признались, что отец их ранее уже бросал.

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