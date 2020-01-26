Россиянин бросил двух сыновей в Шереметьево и оставил записку

Мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву, бросил своих двух сыновей в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Брошенным мальчикам пять и семь лет. У детей при себе нашли записку, в которой россиянин написал, что у него нет денег для того, чтобы их содержать, поэтому он их оставляет. Как пишет Telegram-канал «112», у малышей с собой все документы, даже школьные дневники.

В разговоре с сотрудниками аэропорта мальчики сказали, что ранее отец их уже бросал.

В ноябре сообщалось, что в Курганской области местная жительница после ссоры с мужем бросила двоих детей без присмотра на улице в 20-градусный мороз и ушла в неизвестном направлении. Установлено, что курганчанка избивала свою дочь руками и ногами. Она била ее головой об батарею на протяжении полугода.

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